У кабінеті Івана Федорова стояв український прапор.

У п'ятницю, 11 березня, в Мелітополі групою окупантів з 10 осіб був викрадений мер міста Іван Федоров.

Раніше він відмовився від співпраці з окупантами. Про це у своєму Телеграм-каналі повідомив радник глави МВС Антон Геращенко.

"Під час викрадення йому одягли пластиковий мішок на голову. Вороги затримали його в міському кризовому центрі, де він займався питаннями життєзабезпечення українського міста. У кабінеті Івана Федорова стояв український прапор", - йдеться у його повідомленні.

Раніше Мелітопольський міський голова Іван Федоров розповідав, що місто, яке окуповане російськими військовими, перебуває на порозі гуманітарної катастрофи.

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