Загарбники застосовували різне озброєння, в тому числі і авіацію.

Російські окупанти намагалися піти в наступ на трьох напрямках. Українські військові дали жорстку відсіч.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Так, росіяни намагалися піти на штурм на Слов'янському напрямку для поліпшення тактичного становища біля Богородичного, але успіху не мав.

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При цьому зафіксовані обстріли з танків, ствольної артилерії та РСЗВ неподалік Курульки, Бражківки, Богородичного, Краснопілля та Адамівки. Противник задіяв розвідувальні БПЛА. Намагався провести безглузду розвідку боєм в районі населеного пункту Долина, поніс втрати і відійшов.

Крім того, на Бахмутському напрямку ворог здійснював обстріли військової та цивільної інфраструктури біля Бахмутського, шумів, Яковлівки, Зайцевого та Кодеми. Завдав авіаударів у районах Яковлівки та Кодеми. Продовжив ведення повітряної розвідки за допомогою БПЛА. Спроби противника вести наступальні бої поблизу Кодеми та Зайцевого зупинені українськими захисниками.

На Авдіївському напрямку загарбники били по районах Авдіївки, Водяного, Веселого, Мар'їнки, Олександрополя та Тоненького. З метою поліпшення тактичного становища ворог вів наступальні бої в районі Первомайського, але все було безуспішно.

Як раніше повідомляв УНІАН, російські війська зосередилися на захопленні Донбасу. Як сповіщав Генштаб ЗСУ вранці неділі, 28 серпня ЗСУ зупинили наступ окупантів на Слов'янському, Бахмутському та Авдіївському напрямках.

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