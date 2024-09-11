Навіть після виснаження всіх запасів радянської техніки темпи військового виробництва в Росії істотно не знизяться.

Росія продовжує нарощувати військове виробництво, і його темпи не сповільняться ще принаймні два роки.

Як пише Інститут вивчення війни (ISW), посилаючись на дані Кільського інституту світової економіки в Німеччині, Росія значно збільшила можливості своєї оборонно-промислової бази з 2022 року. Аналітики прогнозують, що виснаження запасів зброї та обладнання може не мати істотного впливу на майбутнє російське військове виробництво.

За даними аналітиків, у період з останнього кварталу 2022 року по другий квартал 2024 року Росія збільшила виробництво:

Відео дня

танків - на 215%, з 123 до 387 на квартал;

бронетехніки - на 141%, з 585 до 1409;

артилерійських знарядь - на 149%, з 45 до 112;

систем ППО малої дальності - на 200%, з дев'яти до 38;

систем ППО середньої та великої дальності - на 100%, з 6 до 12;

БПЛА Lancet - на 475%, з 93 до 535.

Зазначається, що таке високе зростання зумовлене тим, що 80 відсотків російського виробництва бронетехніки і танків було результатом модернізації наявних корпусів з уже наявних запасів, а не виробництва нових машин.

Водночас аналітики попереджають, що коли наявні запаси Росії закінчаться, виробництво російської бронетехніки скоротиться лише незначно.

"Кільський інститут оцінив, що темпи виробництва бронетехніки в Росії знизяться, починаючи з 2026 року, оскільки Росія спалює свої запаси радянських часів, але Росія, ймовірно, відкриє нові виробничі лінії в найближчі роки, щоб підготуватися до пом'якшення цього ефекту. Росія, найімовірніше, вироблятиме 350 сучасних танків на рік після 2026 року, навіть якщо не відкриє додаткові виробничі лінії", - пише ISW.

Кільський інститут також попередив, що Росія працює над збільшенням внутрішнього виробництва артилерії та ППО, і над зниженням своєї залежності від уже наявних запасів таких систем. Крім того, поставки з КНДР дали Росії "сильний надлишок" артилерійських боєприпасів, і, за оцінками інституту, РФ випускає 10 000 снарядів на день.

Запаси військової техніки в Росії

Раніше аналітики прогнозували, що вже під кінець поточного року в Росії може закінчитися військова техніка.

А за прогнозами видання The Economist, за нинішніх темпів втрат російські танки і машини піхоти зі зберігання досягнуть "критичної точки виснаження" до другої половини наступного року.

Вас також можуть зацікавити новини: