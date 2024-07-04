Наголошується, що "трагічні процеси" також відбуваються на лінії Воздвиженка-Новоселівка Перша.

Моніторинговий проєкт DeepState повідомив про важке становище 206 батальйону ТрО. Наслідками ситуації, що склалася, може стати втрата Нью-Йорка та Торецька Донецької області.

Зазначається, що DeepState отримав багато повідомлень від бійців, "які містили критичний та невтішний стан справ в районі Торецька, зокрема, в населених пунктах Нью-Йорк та Юр'ївка".

"Військово-політичне керівництво має звернути увагу на процес управління 41 ОМБр прикомандированими підрозділами, в тому числі 206 ОБ ТрО, яка стала приводом для публічних обговорень за останні декілька днів", – йдеться у повідомленні. Відео дня

Одним із можливих результатів у DeepState називають втрату Нью-Йорка та Торецька, що стане додатковим обтяженням для Сил Оборони та призведе до безповоротних наслідків.

"Якщо відповідні події не візьмуться до уваги, щоб прийняти міри, то командування 41 бригади зітре прикомандировані підрозділи, а ситуація лише погіршиться. А щоб уникнути зайвих спекуляцій, то зазначимо, що саме на неймовірних зусиллях бійців стримується натиск ворога, от тільки люди не вічні, а повернути життя не здатен ніхто", – додали в дописі.

Наголошується, що "трагічні процеси" також відбуваються на лінії Воздвиженка-Новоселівка Перша.

Війна в Україні: що відбувається на фронті

Від початку доби, 4 липня, станом на 22:00 на передовй відбулося 130 бойових зіткнень із противником. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Зазначається, що українські військові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдають йому ефективного вогневого ураження, виснажуючи по всій лінії фронту.

Щодо ситуації по напрямках, то на Покровському, як і раніше, зберігається висока інтенсивність бойових дій. Кількість боєзіткненнь там зросла до 33. На Торецькому напрямку російські загарбники 18 разів безуспішно атакували поблизу Північного, Торецька та Нью-Йорка.

Водночас на Харківському напрямку окупанти впродовж дня за підтримки авіації здійснили 18 атак поблизу Сотницького Козачка, Глибокого, Липців та Вовчанська.

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