Вони намагаються сконцентруватися у десь у будинках.

Навколо Торецька Донецької області точаться інтенсивні бої. Щодня противник штурмує позиції Сил оборони.

Як розповів в ефірі телемарафону заступник начальника штабу 49-го штурмового батальйону "Карпатська Січ" Михайло Стойкевич, окрім артилерії, загарбники активно використовують БПЛА та різні новітні розробки, щоб подолати РЕБи ЗСУ.

"Просування російських військ відбувається досить незначними групами, але постійно. Вони намагаються сконцентруватися у десь у будинках. За допомогою ударних дронів знищуємо російських військових. Стосовно того, що показує DeepState, розумієте, міські бої трохи відрізняються тим, що важко вибудувати чітко лінію розмежування, тому інформація не завжди може бути коректною", — уточнив захисник.

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За його словами, росіяни намагаються обійти Торецьк з півдня, однак поки їхні дії не мають результатів. Загрози оточення міста нема. Стойкевич додав, що на цій ділянці окупанти розвивають БПЛА на оптоволокні, і вони майже не піддаються наявним у ЗСУ засобам радіоелектронної боротьби.

Ситуація в районі Торецька

Раніше боєць ЗСУ Євген Ієвлєв заявив, що бої у Торецьку йдуть навіть не за під'їзди, а за поверхи багатоповерхівок. За його словами, у цих боях обидві сторони зазнають великих втрат.

Водночас командир 4-го батальйону 101-ої окремої бригади охорони Генштабу Богдан Попельнуха наголосив, що російські окупанти у Торецьку не припиняють "м'ясних штурмів".

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