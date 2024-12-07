Там Сили оборони продовжують стримувати ворога, який намагається прорвати оборонні рубежі ЗСУ.

Курахівський напрямок важливий для російських окупантів для вирівнювання лінії фронту, адже це дасть їм змогу перегрупуватися та вивести деякі підрозділи для відновлення.

Про це в ефірі телемарафону сказав Назар Волошин, речник оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) "Хортиця". Він зазначив, що наразі ситуація в зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" залишається напруженою, але контрольованою.

"В нашій зоні відповідальності за добу відбулося 150 боєзіткнень з противником. Найбільше ворог атакував в нашій зоні відповідальності - це Покровський, Курахівський, Времівський напрямки", - розповів Волошин.

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Говорячи про Курахівський напрямок, речник зауважив, що там Сили оборони продовжують стримувати ворога, який намагається прорвати оборонні рубежі ЗСУ.

"Для нашого противника цей напрямок важливий для вирівняння лінії фронту, адже це дасть змогу йому перегрупуватися, вивести деякі підрозділи для відновлення. А потім, акумулювавши ресурси, знову в подальшому проводити наступальні дії", - пояснив він.

Волошин також зауважив, що Времівський напрямок для ворога також є пріоритетним, адже він є одним з елементів Курахівсько-Покровського наступу. "Сили оборони, відбивши населений пункт Новий Комар на напрямку, покращили своє тактичне становище", - сказав речник.

Війна в Україні: новини

Раніше Павло Лакійчук, керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія XXI" заявив, що Силам оборони України загрожує оточення в районі населеного пункту Успенівка на Курахівському напрямку.

Він проаналізував динаміку боїв на Курахівському та Покровському напрямках за останній тиждень та дійшов висновку, що на Курахівському 5-7 днів тому був пік, а зараз інтенсивність боїв фактично зрівнялася.

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