Він звернув увагу на те, що російська пропаганда повідомляє про безліч знищених західних танків в Україні, показуючи один і той же з різних ракурсів.

Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко проаналізував застосування танків Leopard 2 на війні в Україні і підбив попередні підсумки, щодо їх живучості.

Він звернув увагу на те, що російська пропаганда повідомляє про безліч знищених західних танків в Україні, показуючи один і той же танк з різних ракурсів.

Однак, насправді, як вказав аналітик з посиланням на дані Oryx, з червня ЗСУ втратили 11 танків Leopard 2а4/6 і три машини розмінування Leopard 2R. "але, втратили, це не означає "знищені", як верещать росіяни. Знищеними можна вважати три танки і одну машину розмінування, а 8 танків і дві машини розмінування пошкоджені", - уточнив деталі Коваленко.

Відео дня

Тобто, майже за два місяці активних бойових дій, втрати, скажімо так, не епічних масштабів, зазначив експерт і додав, що, наприклад, за той же час було знищено, саме знищено 12 російських Т-80.

Коваленко зазначив, що в ході операції в Запорізькій області танки Leopard 2 неодноразово підривалися на ТМ-62 і не завжди з першого підриву їм рвало гусеничний ланцюг. При цьому, протимінний захист самого танка, гарантував збереження життя екіпажу.

Російська пропаганда, як зазначив Коваленко, неодноразово заявляла, що "Ланцет" з легкістю "знищує" Leopard 2, але жодного факту саме знищення досі немає. "Наявні в якості доказу відео демонструють живучість танка проти даних баражуючих боєприпасів", - констатував аналітик.

"По жеяких з пошкоджених, через підрив на міні, танків було здійснено до декількох пусків "Ланцет" і всі вони не привели до пробиття основної броні і загоряння. Тільки вплив додатковими засобами ураження дозволив добити один з Leopard 2", - розповів деталі експерт.

Він підкреслив, що втрати танків нижчі допустимих, з урахуванням умов та інтенсивності бойових дій.

Танки Leopard 2 в Україні

8 липня стало відомо, що кілька танків Leopard 2 були втрачені в ході атак на запорізькому напрямку.

До цього Німеччина оголосила про досягнення угоди з Польщею з питання ремонту танків Leopard. Німецькі танки для ЗСУ ремонтуватимуть у польському місті Глівіце.

А 25 липня відповідаючи на потреби України, Норвегія виділила 22 млн євро спеціально на поставки боєприпасів і запасних частин для танків Leopard 2.

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