Україна має відмовитися від вступу до НАТО на 10 років.

Союзники України дедалі більше підштовхують Володимира Зеленського сісти за стіл переговорів із Володимиром Путіним, щоб покласти край бойовим діям, оскільки жодна зі сторін не може домогтися вирішальної перемоги. Як пише Bloomberg, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган також планує запропонувати свій власний план щодо завершення війни на зустрічі лідерів G20 у Ріо-де-Жанейро.

За даними джерел видання, Ердоган запропонує, щоб Зеленський погодився відкласти обговорення вступу до НАТО щонайменше на 10 років як поступку Путіну.

Турецький план також передбачає створення демілітаризованої зони на Донбасі. Ердоган запропонує розмістити там міжнародні війська як додаткову гарантію і гарантувати Україні постачання зброї як компенсацію за згоду не вступати в НАТО.

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"Турецькі чиновники визнають, що Україні буде важко прийняти таку пропозицію, але вважають, що це найбільш реалістичний підхід. Вони намагатимуться відкласти обговорення долі окупованих територій, щоб насамперед зосередитися на забезпеченні стабільного припинення вогню", - пише Bloomberg.

При цьому така формула може сподобатися деяким союзникам Києва, які бояться, що повне членство України в НАТО може призвести до прямого конфлікту з Кремлем.

За словами обізнаних джерел, Ердоган має у своєму розпорядженні розвіддані, згідно з якими Україна може втратити набагато більше території в найближчі кілька місяців, якщо бойові дії не припиняться. Тож турецький лідер сподівається, що йому вдасться переконати Зеленського взяти участь у мирних переговорах у Стамбулі.

Плани щодо завершення війни в Україні

Як писав CNN, мирна угода між Україною і РФ за посередництва Дональда Трампа може передбачати відмову Києва від претензій на Крим в обмін на повернення частини інших окупованих територій.

Водночас власна формула миру Зеленського ґрунтується на отриманні чіткого шляху до членства в НАТО та гарантії безпеки до вступу.

17 листопада стало відомо, що США дозволили удари далекобійними ракетами ATACMS по території Росії. Як зазначає Bloomberg, це дасть змогу зміцнити становище України до вступу Трампа на посаду, щоб вона могла підійти до ймовірних перемовин із РФ із сильнішою позицією.

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