Окупанти мають перевагу у артилерії, однак не можуть просуватись через атаки БПЛА Сил оборони.

Цієї зими окупаційні війська зосередяться на захопленні прифронтових українських міст за допомогою міських боїв. При цьому ворог хоче нівелювати переваги безпілотників ЗСУ та можливі обмеження використання своєї бронетехніки.

Як повідомляє Інституту вивчення війни (ISW) з посиланням на інтерв'ю російського пропагандиста, окупанти хочуть відійти від боїв у відкритих полях. Йдеться про нагородженого Кремлем засновника та директора телеграм-каналу "Рибар" і проекта в соціальних мережах Михайла Звінчука.

Він розповів, що пріоритетом для ворога будуть Торецьк, Покровськ та Курахове. Зокрема, загарбники готуються почати битву за Покровськ і підійдуть до нього з півдня і південного сходу після нещодавнього захоплення Селидового.

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Аналітики додали, що Звінчук є відомим голосом у російському інформаційному просторі, має зв'язки з Кремлем та може володіти інсайдерською інформацією. При цьому останні просування окупантів в районі Куп'янська та Часового Яру, можуть бути частиною підготовки до наступальних операцій взимку 2024-2025 років.

На думку експертів ISW, захоплення Куп'янська або Часового Яру, матиме значний оперативний вплив на геометрію фронту. Так це несе загрозу основним оборонним позиціям ЗСУ на відповідних напрямках.

"Нещодавнє просування російських військ у ці міста поставило б під загрозу, хоч і не негайну, але все ж таки високу безпеку українських оборонних позицій на обох напрямках", - попереджають аналітики.

Плани РФ щодо БПЛА

За словами Звінчука, окупанти хочуть збільшити свої бойові можливості цієї зими. Особливо це стосується дронів, через "важливість війни безпілотників" у цей період року.

Як він пояснив, окупанти мають перевагу у артилерії, однак не можуть просуватись через атаки БПЛА Сил оборони. Росіяни вважають, що краще підготовлені й оснащені війська зможуть ефективно протистояти українським операторам дронів.

Чому РФ прагне перейти до міських боїв

На думку аналітиків, військове командування РФ може вважати міські бої кращим варіантом для свого стилю ведення бойових дій піхотою. Багатоповерхівки можуть забезпечити їх кращим прикриттям від українських операторів БПЛА, ніж дерева на відкритій місцевості.

В ISW припускають, що керівництво країни-агресорки також намагається уникнути збільшення витрат, яке природньо виникає при просуванні бронетехнікою та піхотою сільськими полями і населеними пунктами.

"Російське військове командування, ймовірно, оцінило, що нівелювання переваг українських безпілотників та зменшення втрат російської бронетехніки у міських боях варте великої кількості втрат росіян, які будуть спричинені виснажливими наступальними операціями у прифронтових містах і населених пунктах", - підсумували експерти.

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