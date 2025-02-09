Як сказала аналітик Інституту з вивчення війни, ЗСУ в Курській області - це те, що підриває авторитет Путіна в РФ.

Україна почала нові атаки в Курській області Росії, оскільки президент США Дональд Трамп наполягає на переговорах про припинення вогню.

Як пише видання CNN, хоча незрозуміло, чи спрямовані атаки ЗСУ на захоплення більшої території РФ або на зміцнення оборонних позицій України, на думку аналітикині ISW Анжеліки Еванс, успіхи такого масштабу вражають. "Бачити, як українці здатні прорвати російську оборону і просунутися на 5 км - це те, чого ми не бачимо у росіян", - прокоментувала вона виданню.

Хоча Курська операція має критики, мовляв, чому Україна витрачає дорогоцінні ресурси там, а не на Донбасі. Відповідь зводиться до очікування того, що Трамп може почати тиснути на Україну, щоб вона незабаром погодилася на переговори з Кремлем.

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"Немає нічого цінного в землі, яку утримують українці в Курську. Це поля і містечка, вони не загрожують Курську і не нападають на Москву", - сказала Еванс.

Але якщо врахувати перспективу переговорів, то, на думку Еванс, утримувані території можуть виявитися критично важливим активом для України. "Коли вони (українці - ред.) думають про те, щоб отримати назад свою територію або інші речі, які вони можуть хотіти від росіян на майбутніх мирних переговорах", - пояснила вона.

Аналітик зазначила, що українське вторгнення в Курську область стало першим випадком, коли іноземні війська взяли під контроль територію РФ з часів Другої світової війни. Це величезна ганьба для російського диктатора Путіна, сказала Еванс.

Аналітик послалася на підрахунки Генштабу і сказала, що у росіян у Курській області є близько 78 тис. солдатів, що в кілька разів більше, ніж в України. "Ці російські сили, що включають елементи елітних підрозділів, дійсно відвернуті в Курську, і в іншому разі вони воювали б на передовій на Донбасі, де могли б завдати великої шкоди", - зазначила Еванс.

Але навіть ці війська не змогли витіснити українців за межі РФ, тому Путін закликав на допомогу 12 тис. північнокорейських солдатів. За словами Еванс, зробивши це, Путін став першим російським лідером, якому довелося просити покладатися на іноземні війська для звільнення російської землі.

Вона сказала, що стратегічний вплив успіхів, досягнутих ЗСУ в Курській області, був "значно більшим, ніж ці сили могли б досягти, обороняючись всередині України".

"Військова діяльність не призведе до краху російської держави, але тиск, який вони (ЗСУ в Курській області - ред.) чинять на росіян - це саме те, що може. Це те, що дійсно підриває авторитет Путіна в РФ і його бачення себе як захисника і стабілізатора", - додала вона.

Еванс сказав, що РФ зазнає труднощів у боротьбі зі ЗСУ через переважаюче використання Києвом технологій, переважно безпілотників і технологій радіоелектронної боротьби.

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