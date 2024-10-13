Володимир Зеленський у щоденному зверненні до українців розповів про те, що Росія і Північна Корея дійшли згоди про впровадження солдатів КНДР в армію Путіна.

Союзництво між Росією і Північною Кореєю продовжує нарощуватися не тільки в плані передачі озброєння, а й про "впровадження" людей у військові сили окупанта, заявив президент України Володимир Зеленський. У межах щоденного звернення до народу в Telegram, глава держави наголосив, що "в таких умовах" відносини України із західними партнерами теж потребують розвитку:

"Фронт потребує більшої підтримки. Коли ми говоримо про більшу далекобійність для України і більш рішуче постачання наших сил - це не просто перелік військових засобів".

Президент наголосив, що з боку Заходу потрібне збільшення тиску на агресора, який Росія не повинна витримати. І до того ж, за його словами, потрібно працювати над тим, щоб не допустити ще більшої війни.

Відео дня

"Справжній мир може бути досягнутий тільки завдяки силі, і весь наступний тиждень буде присвячений роботі з нашими партнерами - заради такої сили, заради справжнього миру", - сказав Зеленський.

Глава держави дуже розраховує на те, що ухвалення рішень з боку партнерів "не змусить себе чекати".

Інші новини про впровадження Росією солдатів КНДР у війну в Україні

Раніше УНІАН повідомляв, чи воюватимуть військові КНДР проти України. Аналітик назвав можливі проблеми для РФ, зокрема через мовний бар'єр.

"...коли приїжджають північнокорейці - як їм говорити, що робити, куди йти, куди стріляти?", - сказав він.

Крім того, Дикий пояснив, чим може обернутися відправка військ КНДР в Україну. За його словами, це загрожує початком більш глобального конфлікту, ніж війни між двома державами.

Вас також можуть зацікавити новини: