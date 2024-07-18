Окупантів "накручуть" ідеологічно, що краще загинути, ніж здатися в український полон, зазначили в Генштабі.

Російських окупантів настільки накручують ідеологічно, щоб вони не здавались в полон, що вони часто вчиняють самогубство, повідомив командир взводу 95 окремої десантно-штурмової поліської бригади ЗСУ Станіслав Краснов в ефірі телемарафону.

Він зазначив, що на Торецькому напрямку російські окупанти часто не забирають поранених.

"По даних нашої розвідки, по даних від полонених, вони тут не забирають взагалі поранених та змушують їх "рухатися уперед", - додав Краснов. Відео дня

За його словами, буває, що поранені після бою не можуть рухатися і лежать навіть по кілька днів там.

"Евакуація майже не проводиться. Їх кидають просто вперед без можливості повернутись назад. Єдина можливість повернутись назад - успішно виконати бойову задачу, протриматись якийсь час, а потім може їх поміняють", - розповів Краснов.

Він додав, що російські окупанти обіцяють своїм воїнам, що їх будуть розстрілювати, якщо вони відступатимуть і такі випадки фіксуються. Командир зазначив, що є факти розстрілів і фізичного покарання – їх б’ють, прив’язують.

"Вони бояться насправді більш своїх, ніж наших", - заявив Краснов.

За його словами, отримавши якісь несерйозні поранення, окупанти розуміють, що їх не евакуюють і вийти вони не зможуть, тому стріляють в себе, щоб не здаватися в полон.

"М'ясні штурми" росіян - що відомо

Як повідомляв УНІАН, поранених російських військових відправляють назад на лінію вогню для "м'ясних штурмів". Українська армія повідомила, що такі окупанти часто потрапляють у полон. Окупантам часто надають мінімальну медичну допомогу і відправляють назад в окопи.

Деякі росіяни виходили на поле бою на милицях. Інші поранені військовослужбовці записали відео, благаючи командування про належне лікування.

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