Ворог втратив чотири танки та БТР.

У Курській області українські військові вдало відбили штурм росіян, який коштував противнику понад 9 млн доларів. Про бій розповіла пресслужба бригади "Маґура". Також оприлюднено відповідне відео, на якому можна побачити як горить та вибухає техніка росіян.

"На Курщині ворог вперто лізе вперед. То малими піхотними групами, то цілими колонами техніки накатами у кілька хвиль. Але кожен їхній "наступ" закінчується традиційним фаєр-шоу від 47 бригади "Маґура", - йдеться у повідомленні.

За словами українських військових, у першій хвилі атаки взяли участь три танки та два бронетранспортери противника. В результаті уцілів тільки один БТР.

"Друга хвиля: ще два танки — "Маґура" разом із суміжниками один танк спалили, другий — підбили. Атаку ворога вдалося відбити", - наголошують у бригаді.

У підрозділі підрахували втрати ворога за цей штурм: мінус 4 танки на понад 8 млн доларів та БТР, який коштує близько 1 млн доларів.

Курська операція ЗСУ - новини

Нагадаємо, у Курській області РФ українські військові взяли у полон 11 російських окупантів, які кажуть, що їм дуже пощастило, бо залишилися живі. Вони не могли повернутися до своїх, бо ті їх "не приймали".

Як повідомили у Десантно-штурмових військах, полоненим надана вчасна медична й психологічна допомога. У своїх підрозділах на території РФ до них застосовувалось негуманне поводження, тортури і розстріли за невиконання злочинних наказів. Зазначається, що серед полонених - троє зеків, майже в усіх мільйонні борги.

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