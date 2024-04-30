Найбільше атак загарбників зафіксовано на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

Упродовж поточної доби російські окупанти атакували майже на всіх напрямках фронту. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України у вечірньому зведенні.

Так, протягом доби зафіксовано 96 бойових зіткнень. Зокрема, на Куп’янському напрямку нашими воїнами відбито 3 атаки в районах населених пунктів Берестове та Копанки Харківської області. А на Лиманському напрямку Силами оборони відбито 16 атак, здійснених противником в районі населених пунктів Новоєгорівка, Греківка, Макіївка, Невське та Серебрянського лісництва Луганської області, а також Тернів на Донеччині.

На Бахмутському напрямку, як поінформували в Генштабі, нашими воїнами відбито 24 атаки в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Верхньокам’янське, Роздолівка, Спірне, Нове, Кліщіївка, Андріївка та Часів Яр Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався покращити тактичне положення.

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"На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 23 атаки в районах населених пунктів Архангельське, Керамік, Сокіл, Уманське, Яснобродівка та Нетайлове Донецької області, де ворог намагався витіснити наші підрозділи із займаних рубежів. На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Георгіївка, Парасковіївка та Урожайне Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, 10 разів намагався прорвати оборону наших військ", – йдеться уповідомленні.

Також на Оріхівському напрямку ворог, за підтримки авіації, 2 рази атакував позиції наших захисників в районах Старомайорського Донецької області та Роботиного Запорізької області.

На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру витіснити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби здійснив 2 безуспішні атаки на позиції наших військ в районі населеного пункту Кринки Херсонської області. Завдав авіаударів в районах населених пунктів Михайлівка, Тягинка, Янтарне Херсонської області.

"Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 12 районах зосередження особового складу противника. Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 району зосередження особового складу противника", – мовиться у зведенні.

Ситуація на передовій

Як повідомляв УНІАН, минулої доби росіяни посилено йшли в атаку також на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Протягом минулої доби відбулося 115 бойових зіткнень. На Бахмутському напрямку українськими воїнами відбито 33 атаки в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Верхньокам’янське, Новий, Іванівське, Кліщіївка, Андріївка, Роздолівка та Часів Яр Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався покращити тактичне положення.

Крім того, на Авдіївському напрямку, українськими захисниками відбито 24 атаки в районах населених пунктів Архангельське, Новокалинове, Очеретине, Сокіл, Соловйове, Семенівка, Орлівка та Нетайлове Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався витіснити наші підрозділи із займаних рубежів.

Тим часом начальник прес-служби прикордонного загону "Сталевий кордон" Іван Шевцов заявив, що російські окупаційні війська до 9 травня планують почати наступальні дії на сході країни та інших напрямках.

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