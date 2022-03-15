Окупант назвав себе вбивцею і мародером.

Українські спецслужби перехопили розмову російського окупанта з другом, запис якого потрапив до радника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка.

На записі чутно, як російський загарбник розповідає про те, як вони відбирали у місцевих жителів телефони, щоб ті їх не здали.

"Я ось в село заїхав, просто натовпом пройшли, телефони забрали у всіх (у мирних жителів, - УНІАН), щоб вони нас не здали потім", - сказав окупант.

Також він додав, що житель одного з українських сіл молив його не вбивати.

"Я йому сказав, що ми сюди приїхали відстояти ту кількість часу, яку нам скажуть. І все. Я нікого не вбиватиму. Він ще запитав, чи з миром я прийшов. А я такий: "Так, з миром. Я ж не по вашу душу", - продовжив розповідь загарбник.

Але потім окупанти таки розстріляли мирного жителя. За словами солдата РФ, він тоді вже спав, але його товариші по службі в стані алкогольного сп'яніння почали стріляти. Також він зізнався, що вбив одного найманця.

"Я його застрелив, подумав, що він не свій", - каже військовий РФ.

Крім того, він зізнався, що окупанти займаються мародерством.

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