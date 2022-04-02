Згідно з цією картою, Херсонська область захоплена майже повністю.

Дізнатися, які території України тимчасово контролюють російські війська, а які українська армія вже відвоювала, тепер можна в режимі реального часу.

Українські розробники зібрали всі актуальні дані на єдиній карті. DeepStateMap працює в режимі постійного оновлення та надає інформацію щодо реального стану речей за 5 тижнів війни.

Карта має чорні, червоні і сині зони:

чорними позначені захоплені Росією території у 2014 році;

червоними – тимчасово окуповані з початку повномасштабного вторгнення 24 лютого, за які зараз йде боротьба;

синіми – звільнені нашими військами території, з яких вибиті рашисти.

Важливо! Міноборони України не публікує узагальнену інформацію про розставлення сил – зокрема тому, що за багато населених пунктів йдуть бої і ситуація постійно змінюється.

Водночас творці карти застерігають, що вона несе виключно інформаційний характер і не може бути використана для прокладання маршрутів евакуації. Для гуманітарних коридорів слідкуйте за офіційною інформацією від місцевої влади.

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