Армія України не допускає просування ворога вглиб території нашої держави.

Збройні Сили України відбили спроби наступу окупантів поблизу 9 населених пунктів, а на Краматорському напрямку вибили ворога з раніше зайнятих ним позицій.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу Збройних сил України.

Як зазначається, сили оборони продовжують ведення оборонної операції, утримують визначені рубежі та не допускають просування загарбників вглиб території України.

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"Наші захисники успішно відбили спроби наступу ворога в районах населених пунктів Білогорівка, Григорівка, Покровське, Бахмутське, Лозове, Спартак, Соледар, Зайцеве та Семигір’я, а на Краматорському напрямку мали тактичний успіх та вибили ворога з раніше зайнятих ним позицій", – йдеться у повідомленні Генштабу.

Нагадаємо, російські загарбники здійснили повномасштабне вторгнення в Україну рано вранці 24 лютого. ЗСУ дають гідну відсіч ворогам. На нашій землі вже ліквідували близько 49 тис. 800 супротивників.

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