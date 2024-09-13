Ірина Погоріла

Він зазначив, що Іран буде заперечувати факт передачі ракет Росії, як це вже було з "шахедами".

Передача Іраном балістичних ракет Росії може пришвидшити рішення західних партнерів України про дозвіл ЗСУ завдавати ударів вглиб російської території.

Про це у коментарі РБК-Україна заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк. Він зазначив, що Іран може заперечувати факт передачі ракет Росії і нагадав, що аналогічна ситуація була й з передачею ударних безпілотників типу "шахед" та будівництвом заводу з їх випуску.

"Будь-яка держава, розуміючи що вона передає країні-агресору той чи інший обсяг зброї, порушує міжнародне право і буде мати санкції. Іран це усвідомлює, тому буде... спростовувати інформацію", - висловив думку Подоляк.

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Він зазначив, що є підтвердження того, що Росія через Каспійське море отримує балістичні ракети малої дальності на 120 км. Це буде мати значні наслідки для Ірану. В першу чергу, мова про санкції від США та Євросоюзу.

Крім того, Подоляк зауважив, що така ситуація пришвидшить прийняття рішень про необхідність надання додаткових систем ППО Україні і зняття всіх заборон на удари вглиб по території РФ. "Тому що ми ж говоримо про балістику малої дальності. Тобто пускові установки будуть знаходитися безпосередньо по лінії фронту для того, щоб їх ефективно використовувати. Тому масштабування ударів по глибині території РФ - це питання дуже близького часу, тому що це розвиток війни", - підкреслив Подоляк.

Іранські ракети на війні в Україні

11 вересня у Пентагоні підтвердили передачу Іраном балістичних ракет малої дальності Росії. Йдеться про ракети Fath-360. "За нашими оцінками, РФ може використати їх протягом кількох тижнів проти України, що призведе до загибелі ще більшої кількості українців", - заявив представник Пентагону Пет Райдер.При цьому він не уточнив, про яку кількість ракет йдеться.

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