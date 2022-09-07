Морально та політично РФ вже програла війну проти України, вважає високий представник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики.

Віце-президент Європейської комісії, високий представник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель наголошує, що наступні шість місяців війни України з Росією є вирішальними.

Про це йдеться у статті Борреля, опублікованій на сайті Представництва ЄС в Україні.

"Дійсно, минуло понад півроку від початку російської агресії проти України, і наразі ми перебуваємо на новому етапі: Україна відтісняє російські війська, що є важливим з військової, політичної та психологічної точки зору. Так, Росія окупувала близько 20% території України і досі жорстоко знущається над мирним населенням. Проте ініціатива на полі бою, схоже, переходить до українців. Вони успішно вдаряють по складах боєприпасів та інших цілях за лінією фронту, в тому числі в Криму, а також почали контрнаступ на півдні, особливо в районі Херсона", - заявив Боррель.

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"Водночас вплив санкцій на російську економіку, особливо на сектор високих технологій, продовжується і в найближчі місяці буде посилюватися. Путін не міг уявити, що через півроку після початку війни Росія опиниться в такій ситуації. Можна сказати, що морально і політично Росія вже програла війну, і що Україна продемонструвала здатність протистояти і захищатися, на яку мало хто очікував", - вважає Високий представник ЄС.

Водночас, він визнає, що ситуація залишається дуже складною як для України, так і для нас в ЄС, враховуючи наслідки високих цін на енергоносії, інфляцію тощо. "Ми знаємо, що попереду важка зима. Але якщо ми пройдемо її, подолавши енергетичну кризу та зберігши нашу єдність, і якщо баланс сил на полі бою продовжить змінюватися, наступної весни і Україна, і ЄС будуть у стратегічно кращому становищі", - переконаний Боррель.

"Десятиліттями наша енергетична залежність була фактором, що стримував випрацювання більш жорсткої позиції ЄС щодо Росії та реагування на авторитарну та агресивну політику Путіна. Але якщо нам таки вдасться поступово припинити імпорт енергоносіїв з Росії, ми усунемо цю перешкоду. Одним словом, наступні шість місяців є вирішальними", - наголосив Боррель.

Нагадаємо, російські окупаційні війська рано вранці 24 лютого вдерлися в Україну. Країни Заходу виступили проти агресії РФ та підтримали України - запровадили нові антиросійські санкції та почали надавати Києву озброєння.

У вересні колишній командувач військами США в Європі - американський генерал-лейтенант у відставці Бен Годжес сказав, що у війні з Україною російська армія кілька тижнів тому досягла кульмінації.

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