Під контролем українських військ уже понад 1250 кв. км російської території.

Триває операція українських сил у Курській області Російської Федерації. За даними Інституту вивчення війни (ISW), Україна досягає "незначних успіхів" на російській території.

Sky News нагадує, що 6 серпня 2024 року Україна завдала несподіваного удару, під час якого її війська перейшли кордон із Росією. Під контролем українських військ уже понад 1250 кв. км російської території і 92 населених пункти в Курській області.

У вівторок, 20 серпня, головком ЗСУ Олександр Сирський заявив, що Сили оборони просунулися на 28-35 км у Курській області. Але американський аналітичний центр каже, що, хоча Україна все ще досягає успіхів, вона вже не захоплює російські території так швидко, як раніше.

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Використовуючи геолокаційні кадри, зроблені 19 серпня, ISW підтвердив, що українські війська перебувають у Вишневці, приблизно за 14 км від кордону. Міністерство оборони Росії заявило, що завдало удару по силах, що діють у цьому районі, що, можливо, мовчазно визнає прогрес, досягнутий Києвом.

"Відомо, що Україна завдала ударів по мостах у цьому регіоні, можливо, намагаючись придушити спроби Росії протистояти їхньому вторгненню. Але командувач київської армії заявив, що Росія перекидає війська з інших напрямків до Курська, щоб зміцнити там свої позиції", – йдеться в матеріалі.

Операція в Курській області

Від початку української операції в Курській області РФ під контролем ЗСУ опинилися понад 1200 квадратних кілометрів російської території. Сотні російських військових здалися в полон.

Аналітик німецького видання BILD Юліан Рьопке стверджує, що ЗСУ залишилося пройти ще 2,6 км, щоб замкнути умовний "котел" для російських військ у Глушківському районі після того, як було знищено мости через річку Сейм.

Тим часом Foreign Policy пише, що Курський прорив зруйнував чотири міфи про РФ, які Путін плекав 20 років. Йдеться, зокрема, про те, що очевидна нездатність захистити кордони країни робить російського диктатора, який пов'язав своє правління з відновленням російської імперії, слабким.

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