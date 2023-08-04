За словами експертів. Путін намагається протриматися до виборів в США в 2024 році, розраховуючи на програш Байдена і зміну позиції США по Україні.

Президент Росії Володимир Путін навряд чи змінить свої плани у війні з Україною до виборів у США наступного року, сподіваючись, що можливий програш президента Джо Байдена змусить США скоротити свою підтримку України та покращити позицію Росії на переговорах. Про це повідомляє CNN, посилаючись на заяви американських урядовців.

Так, один із чиновників заявив, що у них "немає сумнівів" у тому, що Путін "намагається протриматися" до виборів 2024 року.

Інше джерело, знайоме з розвідданими, заявило, що "Путін знає, що Трамп йому допоможе. Як і українці, і наші європейські партнери".

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Європейський дипломат сказав CNN, що, на їхню думку, спроба Росії перечекати війну в Україні до виборів у США "саме є планом Путіна".

США поки що не мають явних відомостей про плани Путіна і про те, чи він навмисно затягує війну в надії на перемогу Дональда Трампа чи республіканців на президентських виборах, зазначає видання.

Але вибори наступного року залишаються ключовим фактором, який, на думку представників національної безпеки, розвідки та дипломатії Заходу, вплине на рішення Путіна в Україні, що робить ще менш ймовірним закінчення війни до кінця наступного року.

Вибори в США та війна в Україні

Президентські вибори у США відбудуться у листопаді 2024 року. Наразі основними конкурентами у боротьбі за президентське крісло є чинний президент Джо Байден та його попередник, Дональд Трамп, який є найвірогіднішим представником від Республіканської партії.

При цьому Трамп уже висловлював низку неоднозначних заяв щодо війни в Україні.

Так він заявляв, що якби був президентом, то закінчив би війну за 24 години завдяки дружбі з Путіним.

Також Трамп відмовлявся називати Путіна військовим злочинцем, а також зовсім недавно заявив, що Конгрес США має призупинити підтримку України до закінчення розслідувань щодо Байдена та його родини.

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