Україна, ймовірно, залишатиметься вразливою ще деякий час, оскільки військова допомога надходить повільно, вважають експерти.

Наступ Росії на Харківщині поступово сповільнюється. Російська армія втратила золоту нагоду відкрити новий фронт в Україні.

Про це пише Business Insider. Місяць тому РФ почала новий наступ на Харківщині. Тоді Україна опинилася в особливо вразливому місці. Проте через чотири тижні російські війська застопорилися. Радник Білого дому з питань національної безпеки Джон Кірбі оголосив, що наступ окупантів "майже закінчився".

Озираючись назад, вражає те, "як мало Росія насправді досягла", сказав в інтерв'ю BI військовий аналітик з британського Університету Бата Патрік Бері. Мало того, наступ призвів до стратегічних наслідків, що змусило США дозволити Україні вражати цілі на російській території своєю зброєю.

Відео дня

"Якщо відмотати на місяць назад, то ситуація для України виглядала похмурою. (...) Коли 10 травня путінські війська перетнули кордон у Харківській області, оборона була настільки слабкою, що один солдат сказав ВВС, що вони "просто увійшли", – йдеться у матеріалі.

Кілька сіл швидко перейшли під контроль ворожої армії, і незабаром росіяни заявили, що вони досягли стратегічного міста Вовчанськ, яке розташоване на ключовій магістралі. Але далі вони не просунулися.

Через активізацію росіян Україні довелося перекинути вкрай необхідні підрозділи з-під ЧасовогоЯру, щоб відбити атаку, заявляв старший науковий співробітник Інституту зовнішньої політики Роб Лі. При цьому росіяни виявилися перенавантаженими і незахищеними.

Науковий співробітник Королівського інституту об'єднаних збройних сил (Royal United Services Institute) Нік Рейнольдс, розповів BI, що якби Росія зачекала, поки зможе перекинути на передову краще підготовлені підрозділи, її війська, можливо, "змогли б принаймні почати оточувати Харків і контролювати ключові автомагістралі". Водночас Інститут вивчення війни заявив, що Путін, можливо, поспішив з наступом, намагаючись випередити західну допомогу, що почала надходити, і задіяв при цьому "недостатньо підготовлені сили".

Стратегічна помилка Путіна

Нещодавно російський диктатор оголосив, що мета наступу РФ – створення буферної зони, що захистить Бєлгород від атак з боку України. Проте насправді він досягнув прямо протилежного, кажуть експерти.

"Бєлгород вже давно є вразливим до транскордонних атак, і протягом весни спостерігалося збільшення кількості безпілотних і ракетних атак, в яких Росія звинувачувала Україну. Але, отримавши невелике прикриття для Бєлгорода, Путін відкрив набагато більше можливостей для України", – пояснює видання.

Ця ситуація допомогла поглибити розуміння Заходом того, наскільки небезпечною стає ситуація в Україні. Це, своєю чергою, привело до того, що західні країни почали давати згоду на удари по РФ своєю зброєю. Зокрема, непомітно змістив одну з давніх "червоних ліній" і президент США Джо Байден.

Однак, хоча Росія не розраховує на драматичний прорив, вона все ще володіє ініціативою. Україна, ймовірно, залишатиметься вразливою ще деякий час, оскільки військова допомога надходить повільно.

"Я думаю, що влітку цього року ми побачимо більш широкі наступальні дії з боку Росії. Цілком можливо, що це була пробна атака – операція з підготовки театру військових дій для більш масштабного наступу пізніше цього року", – вважає Дейлі.

Нік Рейнольдс додав, що харківський наступ, навіть якщо він не був таким, на який сподівалися росіяни, зрештою, багато в чому досяг своєї мети – "спричинив дедалі більший тиск на українців".

"Ситуація в Україні викликає велике занепокоєння", – резюмував він.

Війна в Україні: ситуація на фронті

Станом на 22:00 11 червня від початку доби на фронті було зафіксовано 90 бойових зіткнень. Наші оборонці протидіють численним спробам противника атакувати та просуватися в глибину нашої території, завдають йому ефективного вогневого ураження, виснажуючи по всій лінії бойового зіткнення, наголосили в Генеральному штабі Збройних сил України.

Найгарячішим напрямком залишається Покровський. Там ворог 24 рази атакував наші позиції, з найбільшою активністю в районі Новоолександрівки.

Водночас на Харківському напрямку противник п’ять разів атакував позиції наших оборонців в районах Липців та Вовчанська. Всі атаки відбито. Агресор успіху не мав, ситуація контрольована, додали в Генштабі.

Вас також можуть зацікавити новини: