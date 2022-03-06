Попередньо, було застосовано крилату ракету.

Унаслідок обстрілу росіянами Краматорська щонайменше дві людини загинули, є багато поранених.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці Операції Об'єднаних сил у Facebook.

"Щонайменше двоє загиблих та велика кількість поранених - росіяни обстріляли житлові та багатоповерхівки у Краматорську. Під вогонь окупантів потрапила низка будинків по бульвару Краматорський", - наголошується у повідомленні.

Зараз на місці працюють правоохоронці та експерти, встановлюючи точну кількість загиблих та поранених. Постраждалим надають допомогу медики, за потреби - госпіталізують.

"Фахівці не дали ще остаточного висновку, яка саме зброя була застосована. Орієнтовно, йдеться про крилату ракету - на кшталт такої, яку збили вчора поблизу Краматорська наші сили ППО", - говориться у дописі.

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