Зінько зазначив, що ворог активний по всій лінії зіткнення.

Російські окупаційні війська промацують оборону ЗСУ на Бахмутському напрямку. Таку заяву зробив командир роти вогневої підтримки 5 ОШБр Микола Зінько.

"Першочергове [завдання] – прощупати нашу оборону, знайти слабке місце і вклинитися туди. На щастя, ворога ми можемо побачити на підходах та знищити. Цьому сприяє і погода, оскільки листя вже опало, ніч стала довшою. Відповідно, ми маємо можливість для кращого спостереження", – пояснив він в етері телеканалу "Ми – Україна".

Зінько зазначив, що ворог активний по всій лінії зіткнення. Малі піхотні групи окупантів намагаються знайти слабке місце в українській обороні. За словами командира, проти його бійців воює, зокрема, 4-та механізована бригада РФ.

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"Також потрапляв до нас у руки "Ахмат" – кадирівці. Таке зʼєднання – механізована бригада з так би мовити спецназом "Ахмат". Підготовлені всі по-різному. Дехто воює давно, з початку повномасштабної війни, а то й більше, десь були – Чечня, Грузія. Деякі – свіжомобілізовані, з якими боротися набагато легше. Є слабонавчені, потрапляють також в полон. По-різному буває", – додав Зінько.

Війна в Україні: ситуація на фронті

Ситуація на Курахівському напрямку залишається важкою та має тенденцію до загострення. Військовий експерт Владислав Селезньов каже, що ворог захопив фактично всі території, розташовані північніше від Курахівського водосховища. Так росіяни сформували "північні лещата" навколо українського гарнізону в районі Курахового.

Тим часом у Курській області спостерігається активізація військ РФ. Ворог намагається якомога швидше витіснити Сили оборони з території області і кидає туди чи не найкращі підрозділи.

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