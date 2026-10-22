Росіяни стягують ЗРК на Гуляйпільський напрямок: у ЗСУ оцінили задум ворога

Загарбники маскують свою ППО в лісосмугах, але це не завадило уразити два ЗРК.

На Гуляйпільському напрямку російські окупанти стягують зенітні ракетні комплекси, щоб протидіяти українській авіації, яка активно завдає ударів по ворожих тилах. Про це у своєму Telegram-каналі повідомляє 7-й корпус швидкого реагування Десантно-штурмових військ Збройних сил України.

Зазначається, що один з таких комплексів - "Бук-М1", який виявили та уразили оператори 433 окремого полку безпілотних систем у смузі відповідальності 7 корпусу ДШВ.

"Окупанти ретельно маскують свою ППО в лісосмугах. Однак осінь грає не на їхню користь: "зеленка" поступово спадає, а приховувати дороговартісну техніку стає дедалі складніше", зауважується у повідомленні.

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Так, під час наступного вильоту українські оператори також уразили ще одну замасковану ціль - ЗРК невстановленого типу.

Ситуація на Гуляйпільському напрямку

Як повідомлялося раніше, після посилення Гуляйпільського напрямку управлінням 7 корпусу ДШВ просування російських військ вдалося призупинити. Водночас пік боїв на цій ділянці фронту очікується у листопаді-грудні.

Крім того, на початку жовтня у 7 ДШВ заявляли, що росіяни на Гуляйпільському напрямку накопичують сили та засоби для підтримки свого наступального потенціалу задля просування в напрямку Запоріжжя.

Тоді також зазначалося, що у смузі відповідальності 7 ДШВ окупанти накопичують броньовану та іншу важку техніку, яку надалі спробують застосувати для прориву.

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