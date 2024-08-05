Зазначається, що російські окупанти надзвичайно швидко рухаються на Торецькому напрямку.

Російські диверсійно-розвідувальні групи уже заходять на околиці Торецька Донецької області. За останні три дні це ставалося вже двічі, пише "Українська правда".

"На околицях уже були бої з ДРГ – за останніх три дні 2 рази. Один раз їх точно вибили. Зросла інтенсивність штурмів: позаминулого тижня було 48, минулого – 58. Росіяни тримають темп у штурмах, в обстрілах, КАБах. Зросла кількість FPV", – розповів співрозмовник видання серед військових.

Зазначається, що російські окупанти надзвичайно швидко рухаються на Торецькому напрямку. Від початку наступу півтора місяця тому, ворог пройшов майже 4 кілометри.

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Війна в Україні: ситуація на фронті

За даними Генштабу ЗСУ, від початку доби, 5 серпня, станом на 22:00 на передовій відбулося вже 108 бойових зіткнень. На Торецькому напрямку ворог 23 рази намагався вклинитися в українську оборону.

Водночас на Покровському напрямку відбито 24 наступальних та штурмових дії ворога. Ще сім боєзіткнень станом на 22:00 тривали.

Тим часом видання Newsweek пише, що Росія не буде розпочинати новий скоординований наступ уздовж лінії фронту на сході України цього літа. Цієї думки дотримуються як західні аналітики, так і українська влада.

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