За словами Сирського, найбільш інтенсивні бої точаться на східних околицях Гродівки.

На Покровському напрямку бої носять виключно жорсткий характер. Російські окупанти кидають у бій все, що може рухатись і наступати, намагаючись прорвати оборону наших військ. Про це повідомив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський у Telegram.

"Працював декілька днів поспіль у бригадах, які ведуть оборону на Покровському напрямку, де на цей час склалась найбільш складна ситуація. Робота в штабах триває практично в цілодобовому режимі. Постійно доводиться приймати нестандартні рішення для зміцнення оборони та знищення наступаючого противника", - заявив він.

За словами Сирського, найбільш інтенсивні бої точаться на східних околицях Гродівки, далі по рубежу Кам’яного та Красного ярів, безпосередньо в Новогродівці, нижче, в районі східної околиці Михайлівки, яка розташована перед Селідово.

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"Бої носять виключно жорсткий характер. Ворог кидає у бій все, що може рухатись і наступати, намагаючись прорвати оборону наших військ. Наші бійці проявляють мужність та героїзм у боях з переважаючими силами противника... У таких умовах наша головна задача - посилити оборону наших військ на найбільш складних ділянках фронту, забезпечити бригади достатньою кількістю боєприпасів та інших матеріально-технічних засобів. Власне вирішенню цих питань і була присвячена моя робота", - підкреслив головком.

Наступ РФ на Покровському напрямку - деталі

Як повідомляв УНІАН, воєнний оглядач Денис Попович заявив, що існує кілька чинників, які впливають на швидке просування РФ на Покровському напрямку.

"По-перше, тому що в них є перевага в живій силі та вогневій потужності. По-друге, вони користуються помилками наших командирів – не без цього. Це якраз в Новогродівці вдалося їм", – сказав Попович.

Він також пояснив, чому окупанти ігнорують просування українських сил в Курській області, але водночас продовжують наступати на Покровському напрямку.

"Вони бачать, що на Покровському напрямку може бути досягнутий певний успіх. Зокрема і з точки зору захоплення міста Покровськ. Вони хочуть підвищити ціну подальшого розміну територію, захоплюючи нові землі на Покровському напрямку", – додав Попович.

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