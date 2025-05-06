Росіяни змогли захопити плацдарм в українських оборонних спорудах навколо Покровська.

Російська тактика атак на мотоциклах не така вже й безрезультатна - час від часу вона спрацьовує і допомагає російським полкам незначно просуватися на лінії фронту на сході України. Про це пише аналітик Forbes Девід Акс.

Він зазначає, що останніми днями російські штурмові групи штурмували лінію українських траншей, що пролягає вздовж шосе Т-0504, яке з'єднує Покровськ і місто Костянтинівка.

"Перетин лінії траншей є необхідним першим кроком, якщо росіяни збираються оточити Покровськ. Ціною великих витрат вони домагаються певного прогресу, і лідируючу роль у цьому займають мотоциклетні війська", - пише Акс.

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Він зазначає, що останніми днями 39-та мотострілецька бригада РФ знайшла слабке місце на українській лінії: ділянку відкритої траншеї біля села Малинівка, позбавлену будь-якого лісового покриву. Російські безпілотники вразили частину бронетехніки, що перевозила українські війська до траншеї, і протягом вихідних захопили частину траншеї.

У результаті приблизно за місяць росіяни просунулися приблизно на милю і захопили плацдарм в українських оборонних спорудах навколо Покровська. Тепер, якщо їм вдасться перекинути більше сил на плацдарм, вони зможуть захопити більше території і чинити тиск на східний фланг Покровська, вказує Акс.

"Це надзвичайно ризикована стратегія. Більшість атак росіян на мотоциклах зазнають невдачі, часто ціною більшої частини задіяних військ і мотоциклів. Наступні атаки скороченого запасу бронетехніки Росії також обходяться дорого. Цивільні мотоцикли, автомобілі, фургони і вантажівки тепер становлять 90 відсотків втрат російської техніки, але це не означає, що російські полки не втрачають також десятки танків і бойових машин щотижня", - зазначає аналітик.

Ситуація на фронті

Окупанти дедалі частіше вдаються до використання цивільного транспорту для доставки солдатів на передову, включно з китайськими гольфкарами, білоруськими мотоциклами, автомобілями Lada, фургонами "буханка" та вантажівками ГАЗ-69 і навіть електросамокатами.

Як зазначив голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко, окупанти за рахунок такої тактики розраховують скоротити втрати через удари безпілотників. Плюс у такий спосіб їхні війська зможуть швидше долати нейтральну смугу і пробувати групами заходити в тил ЗСУ.

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