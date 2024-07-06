За попередньою інформацією, сьогодні українські захисники знешкодили тільки на Покровському напрямку 181 окупанта.

Від початку доби, 6 липня 2024 року, станом на 22:00 на фронті відбулося 123 бойових зіткнення. Найгарячішою ситуація залишалася на Покровському напрямку, росіяни активні і на Лиманському та Курахівському напрямках.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ. Зазначалося, що російський агресор за добу завдав по території України два ракетних із застосуванням двох ракет та 48 авіаційних ударів (задіяв, зокрема, 60 КАБів), використав для ураження 317 дронів-камікадзе. Здійснив 2772 обстріли по позиціях наших військ і населених пунктах.

Щодо ситуації на різних ділянках фронту, то на Харківському напрямку ворог дев’ять разів атакував неподалік Липців, Глибокого та Вовчанська. Всі штурмові дії агресора успішно відбито нашими захисниками.

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"Втрати противника на цьому напрямку на даний час становлять 62 військовослужбовця вбитими та пораненими, знищено п’ять одиниць автомобільної та три одиниці спеціальної техніки, 25 БпЛА, також пошкоджено чотири автомобіля та дві артилерійські системи, одна з яких 2С19 Мста-С", – розповіли в Генштабі.

Тим часом на Куп’янському напрямку ворог протягом дня шість разів намагався просунутися до наших позицій неподалік Петропавлівки, Синьківки та Стельмахівки. На Лиманському напрямку росіяни активізувалися. Там ворог 19 раз атакував в районах Невського, Макіївки, Греківки, Тернів та Торського. Станом на 22:00 там ще точилися шість боєзіткнень.

На Сіверському напрямку ворог чотири рази намагався прорвати нашу оборону в районах Спірного та Виїмки – успіху не мав. На Краматорському російські загарбники атакували дев’ять разів поблизу населених пунктів Калинівка, Кліщіївка, Часів Яр, Андріївка та Іванівське, всі атаки захлинулись, ворог зазнав втрат.

На Торецькому напрямку ворог, за підтримки авіації, 11 разів намагався проводити штурмові дії поблизу Торецька, Залізного, Північного та Нью-Йорка. Поблизу Нью-Йорка триває бій. Ситуація контрольована.

"Найбільшу активність окупанти проявили на Покровському напрямку. Усього, від початку доби, загарбники 41 раз намагалися вклинитися в нашу оборону в районах Юр’ївки, Новоолександрівки, Воздвиженки, Калинового, Лозуватського, Прогреса, Новоселівки Першої, Євгенівки, Яснобродівки та Карлівки. Наразі, 29 атак ворога відбито, 12 боєзіткнень тривають. Наші оборонці вживають заходів для стабілізації обстановки та недопущення просування противника вглиб української території", – мовиться у зведенні.

За попередньою інформацією, сьогодні українські захисники знешкодили на Покровському напрямку 181 окупанта. Крім того, на металобрухт перетворено три ворожих автомобіля, ще два пошкоджено. Також знищено одну артилерійську систему противника.

На Курахівському напрямку росіяни 17 разів атакували позиції українських військ. Найбільшу активність проявив у районі Костянтинівки та Парасковіївки. На Времівському напрямку відбито два ворожих штурми біля Водяного. Противник успіху на мав.

Також ворог чотири рази безуспішно штурмував позиції Сил оборони на Оріхівському напрямку, в районі населених пунктів Мала Токмачка, Новоданилівка, Работине та Новоандріївка. На Придніпровському напрямку ситуація суттєвих змін не зазнала, втрат позицій та територій не допущено. Українські воїни успішно відбили одну атаку російських терористів на лівобережжі Дніпра.

Війна в Україні: це варто знати

Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук показав кадри свіжих ударів окупантів ракетами "Іскандер-М" по українських аеродромах. За його словами, в цих атаках все не так однозначно. Командувач наголосив, що "у ворога стало менше "Іскандерів", а макети ще підвезуть".

Тим часом окупанти продовжують знищувати Часів Яр Донецької області. Як розповів представник пресслужби 24-ї ОМБр ім. короля Данила Іван Петричак, ситуація в місті напружена. Ворог гатить по Часовому Яру КАБами, ствольною артилерією та важкими вогнеметними системами.

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