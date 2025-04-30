Йдеться про приладобудівний завод, який використовується для виробництва капсулів для боєприпасів.

У Муромі Володимирської області РФ унаслідок атаки невідомих безпілотників виникла велика пожежа на складі.

Як повідомив губернатор області Олександр Авдєєв, площа загоряння склала 720 кв м. Він повідомив, що зафіксовано приліт кількох дронів, які, звісно, були подавлені засобами РЕБ.

Загалом, за словами російського чиновника, дрони пошкодили дві будівлі.

При цьому, російські пабліки повідомили, що йдеться про місцевий приладобудівний завод, який використовується для виробництва капсулів для боєприпасів, піротехнічних пристроїв для засобів порятунку в авіаційній, морській і сухопутній техніці, а також для космічних комплексів, зокрема пілотованих.

З 2023 року завод перебуває під санкціями Євросоюзу та України.

Крім того, потужний вибух пролунав у Рильську Курської області. Попередньо, на місто налетіли дрони.

Удари по території РФ

Наприкінці літа минулого року кілька російських областей відвідали дрони, долетіли аж до Калуги. Тоді два з чотирьох дронів були збиті на підльоті до міжнародного аеропорту Калуги.

А вчора в РФ дрони атакували військовий аеродром "Саваслейка" і завод вибухових речовин. Летовище атакували щонайменше 8 безпілотних апаратів, а завод - два БПЛА.

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