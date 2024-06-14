Так було зупинено чергову ворожу бронетанкову штурмову групу.

Воїни 68 окремої єгерської бригади ім. Олекси Довбуша зупинили чергову бронетанкову штурмову групу окупантів. Про це повідомила бригада у Facebook.

"Днями росомахи зупинили чергову бронетанкову штурмову групу окупантів на Покровському напрямку", - сказано в повідомленні

Зазначається, що у результаті злагоджених дій воїнів 68 окрема єгерська бригада ім. Олекси Довбуша, зокрема, розвідників, артилеристів, протитанкістів, пілотів ударних дронів та саперів, було знищено 8 російських танків та ще 8 БМП.

На відео, яке демонструє бригада, видно як влучними ударами українські воїни знищують один за одним танки і БМП російських окупантів.

Ситуація на фронті - новини

Як повідомляв УНІАН, сьогодні по всій лінії фронту вже відбулося 41 бойове зіткнення.

За даними Генерального штабу ЗСУ, на Покровському напрямку українські захисники вживають заходів щодо недопущення просування російських військ в глибину української території. Ворог продовжує спроби прориву нашої оборони у районах Новоолександрівки, Сокола, Новоселівки Першої і Новопокровського.

На Курахівському напрямку ситуація напружена. Ворог 11 разів розпочинав штурмові дії. Поблизу Парасковіївки дві атаки успішно відбито. Дев’ять боєзіткнень тривають в районах Красногорівки та Парасковіївки.

На Харківському напрямку триває атака окупантів в районі Вовчанська. Як поінформували в Генштабі, на Сіверському напрямку успішно зупинено спробу загарбників просунутись уперед в районі Роздолівки.

Вас також можуть зацікавити новини: