Як зазначив військовий, постійно тривають бої біля населених пунктів Малі Щербаки, Щербаки, Лобкове, Степове

На півдні України російські окупанти накопичують сили для проведення штурмових дій та захоплення нових плацдармів. Про це в етері телемарафону сказав речник Сил оборони Півня України Владислав Волошин.

Він також зазначив, що у зону відповідальності цих підрозділів ЗСУ значна зросла активність противника.

"Якщо в лютому середня кількість обстрілів артилерійських за добу була 260-300, то в березні вже - 350-370. Ударів дронами в лютому за добу було 380-400, в березні - 450, доходило й до півтисячі… Тобто, інтенсивність бойових дій на півдні зростає... Крім того, росіяни накопичують сили та засобів для проведення подібних штурмів", - сказав Волошин.

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Він уточнив, що йдеться не за частину стратегічного наступу, а за штурми малими групами піхоти. Тобто, це дії тактичного рівня для покращення своїх позицій, зайняття нових плацдармів.

Речник додав, що кількість боєзіткнень зросла втричі: за березень ворог провів на півдні 368 штурмів, у лютому - 118. Крім того, приблизно так само зросла кількість ударів дронами-камікадзе, стало значно більше обстрілів з артилерії та реактивних систем залпового вогню.

Як зазначив військовий, постійно тривають бої біля населених пунктів Малі Щербаки, Щербаки, Лобкове, Степове. Ворог там намагається захопити українські позиції, певні території саме біля цих населених пунктів. Волошин розповів:

"Також ворог продовжує вести штурмові дії малими групами піхоти, намагаючись отримати певний успіх... Тільки сьогодні ворог здійснив декілька авіаційних ударів, зокрема на Гуляйпільському напрямку".

За його словами, на цьому ж напрямку окупанти 1 квітня провели чотири штурми та намагався просунутися у бік позицій ЗСУ. Як запевняє Волошин, жодної позиції Сили оборони не втратили, атаки успішно відбиті.

Війна в Україні - ситуація на Запоріжжі

Як писав УНІАН, військовий аналітик Юрій Федоров вважає, що на Запорізькому напрямку для ЗСУ може скластися непроста ситуація. Там діє російське угруповання військ "Днєпр", територія його відповідальності на схід від Гуляйполя, до Василівки, Херсонська область тощо. На думку експерта, навесні-влітку окупаційні війська можуть "рушити" на Запоріжжя. На цьому напрямку немає серйозних природних перешкод, тільки степовий ландшафт. Багато чого залежить від того, наскільки правильно облаштована оборона ЗСУ.

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