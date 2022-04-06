Ніч в Одесі та Одеському регіоні пройшла відносно спокійно, хоча і під сигнали повітряної тривоги.

Ворог активізує повітряну розвідку в Одеській області.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив спікер Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

"Ніч в Одесі та Одеському регіоні пройшла відносно спокійно, хоча і під сигнали повітряної тривоги. Ворог продовжує активізувати повітряну розвідку, працюють наші сили ППО, працюють сили оборони області та міста", - написав він.

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