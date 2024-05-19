РФ вже кілька днів не використовує на цьому напрямку авіацію.

Російські окупанти зберігають військову присутність вздовж українського кордону в Сумській області, повідомив в ефірі телемарафону Вадим Мисник – речник оперативно-тактичного угруповання військ "Сіверськ".

"Ворог дотримується своєї тактики, обстрілює перш за все населені пункти прикордоння вздовж всієї смуги державного кордону. Тобто, немає чітко визначеного напрямку, де вони концентрували б свої обстріли. Як відмінність, можна відзначити, що ворог не застосовує літаки та гвинтокрили. Також, активність застосування ворогом ДРГ зберігаються. Сили оборони готові дати відсіч за будь-якого розвитку подій", – сказав Мисник.

Він також розповів, чи є наразі інформація про можливий наступ РФ на цьому напрямку: "Певні пересування підрозділів та військової техніки є. Ми спостерігаємо за цими процесами. Накопичення на якомусь конкретному напрямку, такого тактичного угруповування не спостерігаємо. Зараз ми застосовуємо усі свої сили, щоб ворог до кордону навіть не підходив".

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РФ може почати наступ на Сумщину: що відомо

Напередодні очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов повідомив, що РФ може розпочати ще один наступ в районі Сумської області.

На думку ветерана АТО та військового аналітика Євгена Дикого, наразі РФ знайшла в України слабке місце і тому розпочала наступ на Харківщину. Крім того, він не виключив, що такий сценарій може статися і в Сумській області.

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