За словами Малюка, це ніщо інше поки що як ворожа пропаганда і чергове їхнє ІПСО.

Українські захисники покищо не стикалися з російськими дронами, які за словами росіян, нібито можуть ефективно протидіяти нашим дронам на морі. Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив голова Служби безпеки України Василь Малюк під час форуму "Україна. Рік 2025".

Стосовно дрона, який на думку росіян нібито може ефективно протидіяти нашим дронам в морі, за словами Малюка, це ніщо інше поки що як ворожа пропаганда і чергове їхнє ІПСО.

"Жодним чином практично ми з цими дронами ще не зіштовхувалися", - сказав Малюк.

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Також голова СБУ прокоментував використання росіянами дронів на оптоволокні: "Дійсно свого часу під час Курської операції ворог почав активно застосовувати дрони на оптоволокні, які не піддаються нашому РЕБу. Проте у нас це рішення також було прийнято, і сьогодні в багатьох військових частинах воно уже фактично реалізується... Тут немає жодного домінування росіян, хоча дійсно були прикрі дні, коли в одній з десантно-штурмових бригад, вони за день спалили 24 одиниці бронетехники. Але за наступні дні ми їм спалили в рази більше".

Інші заяви Малюка

Як повідомляв УНІАН, Малюк заявив, що російські окупанти вже не можуть підійти до українських морських дронів впритул, оскільки працюють певні системи, в тому числі штучний інтелект.

"Говорячи про морський компонент, варто сказати, що цей рік був доволі непростий, але ми з колегами з ГУР багато показали в морі, не допустили відновлення там домінування РФ. Сьогодні наші дрони - не просто дрони, які працюють в режимі каміказде, це багатоцільові платформи, які на собі несуть і кулеметне озброєння, і FPV-дрони, і інші засоби, і в тому числі використовуються для дистанційного мінування", - сказав Малюк.

Він навів приклад, що під час однієї з крайніх місій, коли було уражено військову баржу в Керченській бухті, нас виявили на одній третій відстані в 700 км.

"Інші дві треті відстані ми туди йшли в стані постійного вогневого контакту з ворожою авіацією. Але вони не можуть уже підійти до нас впритул, щоб знищити нас, оскільки працюють наші системи і в тому числі працює штучний інтелект", - розповів голова СБУ.

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