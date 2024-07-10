Річ у тім, що російським окупантам дуже хочеться прорватися до Слов’янська.

Ситуація на Торецькому напрямку надскладна, ворог намагається "протиснути" лінію оборони українських захисників.

Про це сказав заступник командира 2-го десантно-штурмового батальйону 95-ї окремої десантно-штурмової Поліської бригади Сергій Поємчук,в ефірі телемарафону. "Оперативна обстановка надскладна, проте залишається контрольованою. Ворог намагається протиснути нашу лінію оборони та загарбати Торецьк, щоб іти далі", - зазначив він.

За його словами, для окупантів Торецьк є стратегічним населеним пунктом, що має відкрити їм дорогу на Костянтинівку, Краматорськ і Слов’янськ. "В першу чергу на Слов’янськ, тому що з 2022 року в них стояла задача будь-якою ціною взяти це місто", - сказав Поємчук.

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Він розповів, що ворог задіює все, що можливо - від живої сили, яку він ніколи не шкодує до важкої бронетхніки, КАБи, ФАБи, артилерію. За його словами, противник намагається прорватися, проте ЗСУ не дозволять їм це зробити.

Поємчук зазначив, що в його підрозділі є потреба в закупівлі дронів Heavy Shot. "Цей ударний БПЛА є унікальною українською розробкою, яка має багато позитивних відгуків. Ворог вже давно прозвав їх Баба Яга і боїться як чорт ладану. Саме цей ударний БПЛА має вантажопідйомність до 40 кг, що дозволяє використовувати належні боєприпаси по ворогу, заходи в його тил, знищувати скупчення противника, його легкоброньовану техніку, фортифікаційні споруди та не давати ворогу просуватися", - розповів він.

Війна в Україні: новини

Боєць ЗСУ Євген Ієвлєв розповідав, що на Донеччині тривають жорсткі бойові зіткнення. Окупанти зосередили значні зусилля на Торецькому напрямку та намагаються там просунутися. Він додав, що це не найбільше бойове зіткнення за час війни, але напрямок очевидно є пріоритетним для окупантів, і тут вони розвивають активні бойові дії.

Водночас він наголосив, що росіяни не змогли піти на цьому напрямку в лобову атаку, тому що лінія оборони досить міцно побудована і добре тримається.

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