Сили окупантів останнім часом не просунулися до Києва і Чернігова, однак стали ближчими до Харкова і Миколаєва.

Росія з початку воєнного вторгнення випустила щонайменше 710 ракет проти України.

Про це повідомляє CNN із посиланням на високопоставленого чиновника з Міністерства оборони США.

Окрім того, російські сили стали ближчими до Харкова і Миколаєва.

Зазначається, що окупанти просунулись на 20 км і вже перебувають біля Харкова. Крім того, вони вже приблизно за 15 км на північ від Миколаєва.

Водночас не було помічено значних пересувань російських сил у напрямку Києва або Чернігова, хоча біля Чернігова продовжуються значні бойові дії.

Раніше американське ЗМІ із посиланням на дані розвідки повідомляло, що росіяни вже втратили від 8 до 10% військової техніки, яку було стягнуто для вторгнення в Україну.

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