Росія з початку воєнного вторгнення випустила щонайменше 710 ракет проти України.
Про це повідомляє CNN із посиланням на високопоставленого чиновника з Міністерства оборони США.
Окрім того, російські сили стали ближчими до Харкова і Миколаєва.
Зазначається, що окупанти просунулись на 20 км і вже перебувають біля Харкова. Крім того, вони вже приблизно за 15 км на північ від Миколаєва.
Водночас не було помічено значних пересувань російських сил у напрямку Києва або Чернігова, хоча біля Чернігова продовжуються значні бойові дії.
Раніше американське ЗМІ із посиланням на дані розвідки повідомляло, що росіяни вже втратили від 8 до 10% військової техніки, яку було стягнуто для вторгнення в Україну.