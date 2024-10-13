Водночас ворог просунувся у чотирьох інших населених пунктах.

Російські війська тиснуть на ЗСУ та намагаються просуватися на Донеччині. Однак Силам Оборони України вдається стримувати їх наступ та досягати певних успіхів. Так, за даними аналітиків DeepState, ЗСУ відновили положення біля Новогродівки у Покровському районі.

Водночас на інших ділянках ворогу має певні здобутки.

"Ворог просунувся біля Веселого, Спального, Борків та Кругляківки. Тривають важкі бої біля Новоіванівки", - зазначають аналітики.

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У Генштабі ЗСУ повідомляли, що станом на вечір 12 жовтня На Покровському напрямку зберігається висока інтенсивність бойових дій. Загарбники продовжують натиск на наші позиції поблизу населених пунктів Миролюбівка, Лисівка, Крутий Яр, Селидове, Новотроїцьке, Мирноград та Михайлівка.

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На думку видання Foreign Policy, можливе захоплення Покровська російськими окупантами буде не тільки військовою поразкою для ЗСУ, а й створить серйозні економічні проблеми для України.

Водночас екскомандувач армії США в Європі Бен Годжес заявив, що незважаючи на окупацію Вугледара та інших населених пунктів у Донецькій області, російські окупанти не зможуть досягти стратегічної мети, адже зазнають великих втрат під час боїв.

Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко розповідав, що у тому разі, якщо супротивникам вдасться окупувати Селидове, то фактично вони отримають можливість виходу з південного напрямку на Покровськ.

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