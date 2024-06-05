Навіть російські пропагандисти помітили, що справа запахла смаженим.

ЗСУ різко змінили тактику і почали завдавати ударів вглиб російської території американськими ракетами.

Після того, як 31 травня влада США дозволила використовувати свою зброю проти цілей на території РФ, ЗСУ радикально змінила тактику ведення війни, вважає військовий оглядач BILD Юліан Репке.

Він зазначив, що тепер безпілотники ЗСУ шукають дорогі цілі в російських Бєлгородській і Курській областях, і щойно їх виявляють, одразу ж українські військові відкривають по них вогонь із західної високотехнологічної зброї. "Насамперед - керованими ракетами Himars з армійських запасів США", - зазначило видання.

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Це підтверджують і російські пропагандисти, які зазначили, що з моменту дозволу від США ЗСУ щоденно обстрілюють Бєлгородську область із РСЗВ Himars.

Видання нагадало, що до теперішнього часу, головною розбитою ціллю українців залишається найсучасніша російська система ППО - комбінований зенітно-ракетний комплекс С-300/С-400. Його знищили 2 червня за 50 км від українського кордону. Вартість такого комплексу оцінюють у $300-$500 млн євро.

Також у скарбничці ЗСУ російський командний центр на схід від Бєлгорода, військовий склад у прикордонному місті Шебекіно і військова колона за 50 км від кордону в Курській області.

Примітно, що Кремль досі ніяк не відреагував на ці удари.

Війна в Україні: удари по території РФ

Українські військові завдали удару по ракетному комплексу росіян С-300, який знаходився на території Бєлгородської області. Однак, як заявив науковий співробітник Міжнародного інституту стратегічних досліджень Франц-Стефан Гаді, удари західними ракетами дадуть змогу Україні "вразити деякі російські базування, склади постачання, центри командування і управління", але на ситуацію на Харківщині це вплине не сильно.

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