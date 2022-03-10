За його словами, на Банковій не очікували, що в агресію буде залучений і режим Лукашенка.

Влади України знали, що Росія нападе і почали готуватися ще в листопаді 2021 року.

Про це заявив Секретар РНБО України Олексій Данилов.

Однак, за його словами, на Банковій не очікували, що в агресію буде залучений і режим Лукашенка.

"Такого удару в спину ми не очікували. Ми не очікували, що вони підуть по всіх фронтах. Це була несподіванка", - заявив Данилов.

За його словами, влада розуміла, що вторгнення відбудеться, проте не оголошувала про це.

"Тому що це була одна з тактик Російської Федерації, щоб тут почався хаос", - вважає Данилов.

Нагадаємо, в РНБО сподіваються на припинення обстрілів росіянами гуманітарних коридорів. За даними Данилова, агресор у багатьох містах України не дає можливість провести евакуацію населення і доставити гуманітарні вантажі.

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