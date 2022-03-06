Серед жертв супротивника є діти, дізналися журналісти.

Війська РФ відкрили вогонь по цивільних громадянах під час спроби евакуації з міста Ірпінь (знаходиться під Києвом).

Супротивник відкрив вогонь по цивільних на виїзді з Ірпеня, пише "Радіо Свобода", посилаючись на відомості кореспондента.

За даними видання, загинули щонайменше три особи, зокрема двоє дітей. Ще одна особа постраждала, її стан тяжкий.

Могли загинути члени однієї родини. Можливо, супротивник відкрив вогонь з мінометів.

Супротивник цілеспрямовано бив із мінометів по мосту, через який люди намагалися покинути Ірпінь, загинула сім'я - мама, хлопчик і дівчинка, написав у Facebook журналіст Андрій Дубчак.

Сьогодні з 10:00 у Романівці автобуси знову очікували на жінок, дітей та людей похилого віку з Ірпеня. Про це йдеться у повідомленні в Telegram-каналі Верховної Ради України.

"Оскільки у місті проблеми зі зв'язком, просимо по можливості передати цю інформацію своїм сусідам і знайомим", - наголошується у повідомленні.

Підкреслюється, що місто Буча також кілька днів перебуває без світла, тепла, зв'язку та інтернету.

"Ворог нещадно продовжує обстрілювати всі квартали. Значна кількість жителів перебуває у підвалах. Доставити гуманітарні вантажі неможливо – громада в облозі ворога", - констатували у парламенті.

Нагадаємо, 24 лютого рано вранці війська рф вдерлася на територію України. Пізніше українська Верховна Рада проголосувала за запровадження воєнного стану.

Ворог атакував воєнні об'єкти, а потім використав різне озброєння та авіацію проти мирних населених пунктів. Зокрема, супротивник обстрілював Ірпінь.