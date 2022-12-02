В Іспанії тренуватимуть ще більшу кількість наших воїнів, зазначив міністр оборони української держави.

Іспанія передала Україні перші зенітно-ракетні комплекси Hawk.

Іспанська влада підтримує Україну, гуманітарна та безпекова допомога продовжуватиметься, про це у Telegram повідомляє Міністерство оборони з посиланням на свого керівника Олексія Резнікова.

Резніков приймав у Одесі міністра оборони Іспанії Маргариту Роблес. Міністри вшанували пам'ять героїв, які полягли в боях за Україну та відвідали українських воїнів у госпіталі.

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"У Іспанії тренуватимуть більше наших бійців. Іспанія вже надала наші перші Hawk", - повідомив Резніков.

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Як повідомляв УНІАН, перші американські ЗРК Hawk прибули до України на початку листопада.

16 листопада за результатами засідання Контактної групи з питань оборони України ("Рамштайн-7") міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що Іспанія пообіцяла надати Україні ще два комплекси Hawk і ракети до них.

Довідка УНІАН. ЗРК Hawk - американська зброя середньої дальності, її виробляли для знищення літаків, а після доопрацювання вона змогла перехоплювати ракети в польоті. ЗРК був прийнятий на озброєння у США в 1960 році, з тих пір його не раз покращували. У 1994 році ці комплекси замінили системами Patriot.

Варто зазначити, що у ЗРК Hawk максимальна дальність перехоплення цілі становить 40 км.

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