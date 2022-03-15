На відео український військовий радісно кричить про те, що їм вдалося збити ворожий літак.

Відео зі збитим російським літаком з'явилося в соцмережах. На відео видно, як ворожий літальний апарат впав у поле.

"Ще один літак ворожий збитий" неіснуючий системою ППО. Але головне - це реакція нашого доблесного героя",-написав радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко у своєму Telegram-каналі.

Також УНІАН писав, що поблизу Харкова очевидці зняли на відео "кладовище" російської військової техніки. На записі можна побачити багато розбитої військової техніки окупантів.

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