Підбитий російський літак під Харковом
Відео зі збитим російським літаком з'явилося в соцмережах. На відео видно, як ворожий літальний апарат впав у поле.
"Ще один літак ворожий збитий" неіснуючий системою ППО. Але головне - це реакція нашого доблесного героя",-написав радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко у своєму Telegram-каналі.
Також УНІАН писав, що поблизу Харкова очевидці зняли на відео "кладовище" російської військової техніки. На записі можна побачити багато розбитої військової техніки окупантів.