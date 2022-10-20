Військовий експерт Юрій Федоров: Нові українські дрони зможуть дістати до Москви

Військовий експерт Юрій Федоров в інтерв'ю УНІАН розповів про іранські дрони і їхні українські аналоги, які розробляє Укроборонпром, а також про втечу окупантів з Херсона, загадкові прильоти в Бєлгороді і зникнення Гіркіна.

Давайте почнемо з атаки дронів на столицю та інші міста. Чому так масовано саме дронами? Закінчилися ракети?

Тому що ракети у РФ стають дефіцитом. Важко сказати чи закінчуються вони повністю. Були нещодавно дані від Міністра оборони Рєзнікова, згідно з якими у Росії залишилося близько 30% високоточних ракет, які були до початку повномасштабної війни. Відповідно, ці ракети Росія може і буде використовувати проти інфраструктури України, проти житлових кварталів і мирного населення, але їх потрібно економити. Тому зараз використовуються дрони або БПЛА, які в кількості декількох сотень закуплені у Ірану. За бойовою потужністю і можливості заподіяти шкоду інфраструктурі, звичайно, дрон набагато поступається крилатій ракеті "Калібр" або чомусь схожому, тому що його бойове навантаження близько 40 кг, тоді як в крилатій ракеті може бути в 8-10 разів більше вибухівки. Тому в порівнянні з ракетою збиток досить невеликий, але він може бути дуже серйозним, особливо враховуючи те, що це дрон-самогубець, і коли він летить на ціль, він заподіює вибух, порівнянний з вибухом артилерійського снаряда.

Виходить, що чим більше РФ б'є по Україні, тим більше і швидше Захід постачає зброю? Навіщо тоді Росії бити? Де логіка?

Я взагалі не бачу логіки в поведінці Володимира Путіна, вона суперечить здоровому глузду. Напад на Україну свідчить про те, що він не в змозі раціонально зважувати плюси і мінуси своїх же рішень.

Це не перший випадок, були й інші. Але позиція західних союзників України дійсно полягає в тому, що коли ми стали жертвою намірів, спрямованих на знищення інфраструктури, змінилася позиція ряду політичних діячів і було прийнято рішення дати оборонну зброю для нейтралізації загрози.

На даний момент найбільша складність полягає в тому, щоб виявити дрони, тому що вони зазвичай літають на невеликій висоті, їх важко засікти радіолокаторами, але якщо їх побачать, то збивати їх досить легко. Судячи зі статистики, схоже, приблизно половину цих іранських дронів збивають до того, як вони досягають мети.

Говорилося ще про постачання спеціальних локаторів, які можуть захистити від дронів. Що це за система і коли вона може прийти в Україну?

Наскільки мені відомо, мова йде не про локатори, а про спеціальні глушилки - це апарат, що виявляє частоту, на якій йде зв'язок між дроном і оператором. Частотний спектр зв'язку з цим досить вузький, тому її не так просто виявити і потрібні спеціальні сканери. Але коли цю частоту виявили, можна включити глушилку - апарат, що видає на цій частоті "білий шум". Тоді дрон стає некерований і летить не туди, куди його направляє оператор. Він може впасти, може кудись полетіти, але в такому випадку він стає відносно безпечним і його легше збити. Є і зовсім витончені штуки, які дозволяють перехоплювати управління дроном. Тоді його можна змусити летіти туди, куди вам хочеться.

Туди, звідки він прилетів?

Наприклад туди, так.

Постачання такого обладнання - це реальність?

Так, пообіцяли. По-моєму, пообіцяла Німеччина. Йдеться як мінімум про сотню таких апаратів.

Їх достатньо буде?

Боюся, що ні. Якщо говорити про повний захист території всієї України, то цього, звичайно, не вистачить. Але особливо важливі об'єкти можна захищати.

Міністр енергетики заявив, що енергетичним об'єктам в Україні потрібен купол захисту. Чи можливо це взагалі з тим, що у нас є?

Я в цьому, на жаль, не впевнений. Тому що важливих об'єктів енергетичної інфраструктури, які потрібно захистити, зараз досить багато. Я не можу сказати скільки саме у нас ТЕС, підстанцій, розподільних мереж і т.п. але думаю, що досить багато. Ті обіцяні комплекси ППО - це 8 американських NASAMS і 4 німецьких IRIS-T. Ведуться переговори з Францією про постачання досить ефективних комплексів, схожих за своїми тактико-технічними характеристиками на німецькі. Постачають і не найсучасніші комплекси ППО. Наприклад, "Crotale" обіцяли. Але для боротьби з тими загрозами, які представляють крилаті ракети і дрони, вони цілком підходять.

З'явилися новини, що Іран крім дронів може поставляти Росії балістичні ракети класу "земля-земля". Що це за ракети? Як легко їх збивати? У якій кількості вони можуть бути поставлені?

Збивати балістичні ракети дуже важко, на жаль. Є протиракетні американські системи "Patriot", які поки, на жаль, не надійшли. Я не бачив повідомлень про те, що є домовленості про їх постачання в Україну. Хоча вони можуть і з'явитися, адже події розвиваються дуже швидко, і позиція США змінюється досить істотно.

Йдеться про ракети "Фатех-110" і "Зульфікар". Один тип ракет - 300 км дальності, інший -700 км. Це досить потужна зброя, бойове навантаження якої - кілька сотень кг. Вони досить сучасні, були випробувані і застосовані в Сирії в минулому десятилітті. На питання про те, наскільки вони точні, відповіді поки немає. Відомо, що ракети дальністю 300 км поставлялися з Ірану Хезболлі, а тепер поставляються Росії, що, звичайно, наводить на певні роздуми. Якщо це ракети не дуже точні, і у них відхилення 100-150 метрів, тоді для знищення об'єктів критичної інфраструктури вони не дуже придатні. І якщо точність ракети не дуже висока, то незрозуміло куди вона потрапить. Може потрапити по ТЕС, за її межі, в якийсь сарай або склад. Але якщо це точні ракети, тоді загроза від них досить серйозна. Про кількість поставок можемо тільки здогадуватися.

Кремль злить Ізраїль

Ізраїль вже заявив, що раз Іран поставляє Росії таку зброю, то і Ізраїль теж може почати поставляти зброю в Україну. Якою буде реакція, як ви думаєте?

Як я розумію, загальна реакція вже є. Оскільки Росія зв'язалася з Іраном, а Іран - це найлютіший ворог Ізраїлю, Ізраїль може переглянути свою позицію з приводу військової допомоги Україні. У них, до речі, є непогані протиракетні системи "Залізний купол". Вони, правда, не перехоплюють балістичні ракети, але можуть перехоплювати досить небезпечні снаряди.

Зв'язавшись з Іраном, Росія в черговий раз вистрілила собі в ногу.

Після ракетних ударів по Україні пролунали вибухи в Бєлгороді, Курську. Відразу ж звинуватили в цьому Україну. Як ви думаєте, Росія дійсно сама по собі організувала удари? Для неї ж це абсолютно не нове. Чи це був удар по складах з боку ЗСУ?

Російські пабліки можуть стверджувати що завгодно. Питання в доказах. Якщо Росія може надати факти того, що удари були здійснені з території України, або знайти там уламки зброї, тоді карти на стіл. Пред'являйте докази і будемо розмовляти. А поки доказів немає, це залишається на рівні міркувань журналістів або політичних діячів, які далеко не завжди відповідають за свої слова. Що я думаю з цього приводу?

Будь я на місці тих людей, які приймають рішення в Україні, я б не посоромився вдарити по російській території. Але це моя особиста позиція. Я готовий нагадати біблійну істину: "Око за око, зуб за зуб".

"Укроборонпром" анонсував українську відповідь на іранські дрони. У них буде дальність польоту - 1000 км, вага бойової частини - 75 кг. Розробка на стадії завершення. У теорії, цей дрон може долетіти до Москви. Ви щось чули про ці розробки?

Я не бачив цієї інформації. Я бачив, що в Україні будується завод спільно з тією турецькою фірмою, яка виробляє знамениті "Байрактари". Там планують виробляти більш потужні і серйозні дрони. Так, вони цілком можуть долетіти і до Москви. Тут питання в тому, наскільки стійко можна буде підтримувати зв'язок між оператором і дроном.

Росіяни тікають з Херсона

Херсон зараз у всіх на вустах. Проходила інформація, що колаборанти збирають своє майно і вивозять у бік Голої Пристані, в місті стало менше військових. Про що це може говорити?

Це може говорити тільки про те, що в Росії всерйоз розглядається питання евакуації з Херсона, і причина цього теж зрозуміла. В умовах, коли під загрозою стаціонарні мости, їхня пропускна здатність різко знижена. Понтонні переправи не справляються з необхідним потоком озброєння і боєприпасів. Тому боєздатність російських військ на правому березі Дніпра і в місті Херсон істотно скорочується. Якщо ЗСУ підійдуть на досить близьку відстань до міста, то вони зможуть тримати під вогнем переправи. Це будуть не тільки "Хаймарси", але і ствольне озброєння дальністю 15-20 км. Тоді постачання боєприпасами стане практично нереальним, і росіянам нічим буде чинити опір штурмуючим військам України.

У скільки разів українська армія перевершує російську? У чому її сила в першу чергу?

Назвати якесь число було б з мого боку дуже самовпевнено. На різних напрямках різне співвідношення сил. На жаль, на деяких напрямках РФ може сконцентрувати більше артилерії, що є дуже важливим. На інших напрямках перевага належить ЗСУ. За якістю озброєння Україна зараз перевершує Росію - це знаменитий "HIMARS", який у всіх на слуху, схожі системи "MARS" і деякі інші. Є цілий ряд іншої зброї, поставленої Заходом, якого у Росії немає, або яку вона не може застосовувати. Наприклад, ракети "HARM", які вражають радіолокаційні станції.

ЗСУ свідомо перевершують російську армію в бойовому дусі, готовності битися, свідомої дисципліни.

Тому що одна справа, коли солдатів женуть воювати і вмирати незрозуміло за що, а інша справа - коли солдати воюють і готові померти, щоб захистити свою землю, сім'ї, країну. Це абсолютно різна ситуація, яка відіграє дуже велику роль.

Коли люди йдуть в бій за великі гроші, вони хочуть залишитися в живих, тому що потрібно якось використовувати ці гроші для власного задоволення. Людина, яка піклується про своє життя, завжди буде воювати гірше тої, яка готова ризикувати всім.

І нарешті останнє, на що б я хотів звернути особливу увагу - це якість вищого військового командування. Подивіться, російську армію вдалося заманити на правий берег Дніпра після того, як з середини липня почали говорити про звільнення Херсона. Російське військове командування тут же розмістило великі контингенти військ на правому березі, не піклуючись про те, що їх постачання може бути ускладненим. Про це або не подумали, або Путін дав наказ будь-що-будь утримати Херсон. Таким чином резерви РФ виманили на правий берег, а потім ЗСУ завдали абсолютно несподіваного удару в Харківській області. Це один із прикладів того, що операції, розроблені і реалізовані Генштабом ЗСУ на порядок вище операцій Генштабу РФ.

У Росії тупо за шаблоном штурмують сильно укріплені позиції.

Якщо мені не зраджує пам'ять, вони протягом п'яти тижнів штурмували агломерацію Рубіжне-Сєвєродонецьк-Лисичанськ, домігшись перемоги "переорюванням" всього, що тільки можна. Це не військове мистецтво, а тупе слідування шаблонам Другої світової війни. Тоді як блискавичні маневрені групи ЗСУ в Харківській області і успішне розсіювання військового угруповання під Лиманом - це свідчення того, що військове планування і управління військами знаходяться на різних якісних рівнях.

Диана Шароди, Тала Калатай