Генеральний штаб України готується до будь-якого розвитку подій з боку Росії.
Про це заявив головнокомандувач Збройними силами Руслан Хомчак в інтерв'ю журналістці Олесі Бацман, пише сайт "Гордон". Таким чином Хомчак відповів на питання про те, чи буде РФ "пробивати військовий коридор до Криму".
"Ми готуємося до будь-якого розвитку подій, до будь-якого розвитку ситуації. Ми прораховуємо різні ситуації", - заявив він.
Хомчак пояснив, що фахівці Генштабу аналізують, прогнозують, планують, і під ці плани в Збройних силах готують війська і штаби.
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"Гадати, хто буде, а хто не буде, можна що завгодно, але всі варіанти, які тільки можуть бути: реальні й не зовсім, – ми їх все прораховуємо", – підкреслив він.
Раніше секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов запевнив, що РНБО готовий до будь-якого сценарію розвитку конфлікту з Росією.
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