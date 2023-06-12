До початку служби в рядах ЗСУ чоловік викладав у Львівській академії мистецтв.

Військовий Данило, який до початку служби в рядах ЗСУ викладав у Львівській академії мистецтв, розповів про свою головну мрію після війни.

За його словами, на вибір цивільної професії вплинуло те, що його тато також був людиною творчою та працював ковалем. Однак теперішнє заняття Данилу також подобається: "В першу чергу кулемет - це зброя, яка досить серйозно впливає. Трохи такого жаху наводить на ворога, тому мені ця посада довподоби", - каже він.

"Починаєш розуміти, що ці люди стають тобі рідними, побратимами, хлопцями, за яких варто боротися, з якими варто боротися. Ми всі - велика сім'я. Вся наша Україна - це велика сім і ми мусимо за один одного триматися, боротися, тоді ми будемо незламні", - розповів викладач про свою службу.

Зараз Данило вже понад рік захищає Україну у складі 80-ої ОДШБр, однак мрії свої пов'язує з миром у симбіозі з творчістю. Зокрема, прагне написати картину, яка проілюструє побачене та пережите на війні.

З'ясувалася щемлива історія обміну прикордонника на день народження

Нагадаємо, що 11 червня Україна повернула з російського полону 95 захисників України. Після цього з'ясувалася історія прикордонника, який вернувся додому в день свого день народження.

Він розповів, що разом з братами по службі до останнього не міг повірити, що його обмін - реальність. За словами чоловіка, в полоні він зрозумів, що росіяни ненавидять наш народ просто тому, що ми українці. Він вказав, що окупанти, катуючи військовополонених, мають розуміти, що вже завтра можуть опинитися на тому ж місці. Прикордонник вказав, що найважливіше на війні не втратити свою людяність.

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