Система оборони узбережжя включає в себе мінування певних територій, де ворог може здійснити висадку морського десанту.

Військово-морські сили Збройних сил України закликають одеситів та мешканців області не пересуватися територією узбережжя.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці ВМС ЗСУ у Facebook.

"До уваги одеситів, мешканців Одеської області та гостей Одещини! Одеська область, як і усі регіони України, боронить нашу землю від вторгнення Російської Федерації", - мовиться у дописі.

У ВМС зауважують, що система оборони узбережжя включає в себе мінування певних територій, де ворог може здійснити висадку морського десанту.

"Тому звертаємось з проханням в жодному випадку не пересуватися по території узбережжя Одеської області. Це небезпечно для вашого життя! Закликаємо рибалок та власників плавзасобів не пересуватись біля берегів Одеської області, щоб не наражати себе на небезпеку потрапити під можливий вогонь та мінні загородження!", - наголошується у повідомленні.

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