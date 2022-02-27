Міністр наголошує, що по дітях "стріляє не армія, а стріляють терористи".

Внаслідок дій російських окупантів за 4 дні в Україні загинули 16 дітей, медики не змогли врятувати їх.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час телемарафону повідомив міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко.

Говорячи про роботу медиків зараз, Ляшко сказав: "Четверту добу більшість людей не виходить сьогодні ні зі лікарень, ні з операційних. Цілодобово надаючи (допомогу - УНІАН) і, оперуючи поранених, ми рятуємо життя. Оперуємо й дітей. На жаль, 16-х дітей врятувати не вдалося. Це результати того, що творить російська армія, яку не можна назвати армією".

Міністр наголосив, що по медиках, по дітях, по школах та дитячих садочках "стріляє не армія, а стріляють терористи".

Як повідомляв УНІАН, 25 лютого під ворожий обстріл у м. Ворзель Київської області потрапив дитячий будинок, де перебували 50 дітей.

За словами генерального прокурора України Ірини Венедіктової, під час ведення бойових дій військовослужбовцями РФ допущено влучання уламків від, ймовірно, систем залпового вогню "Град" в одне з приміщень дитячого будинку у Ворзелі.

Згодом стало відомо, що при обстрілі дитячого садка в Охтирці Сумської області загинуло троє людей, 17 дітей поранено. Троє дітей перебувають у важкому стані.