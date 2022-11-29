Місто й основні навколишні дороги перебувають під контролем українських військ.

Останніми днями обстріли Бахмута стали інтенсивнішими, ворог знищує місто, але воно перебуває під контролем Сил оборони України.

"Останні дні обстріли стали більш інтенсивними. Ворог стріляє по житловім будинкам, по цивільній інфраструктурі. Його в цьому плані нічого не обмежує, він знищує місто, але воно під українським контролем. І траси всі основні до міста під українським контролем. Про оточення мова не йде взагалі", - повідомив офіцер батальйону "Свобода" 4-ї бригади Нацгвардії України Андрій Іллєнко в ефірі інформаційного телемарафону.

За словами Іллєнка, тривають дуже тяжкі бої, весь Бахмутський напрямок - це сьогодні "найгарячіший напрямок війни".

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"Ворог кинув сюди фактично все боєздатне, що в нього лишилося, але українська армія стоїть дуже міцно", - додав боєць.

Іллєнко також зауважив, що українські піхотинці витримують шалений тиск й постійні штурми ворога. Роботу артилеристів та авіації він назвав "фантастичною".

"Це командна, злагоджена робота Сил оборони, щоб Бахмут був неприступною стіною, об яку ворог розбиває собі лоба. Власне, це ми зараз і спостерігаємо", - підсумував військовий.

Ситуація під Бахмутом: що відомо

28 листопада речник Східного угруповання військ Сергій Череватий повідомив, що на Авдіївському і Бахмутському напрямках російські окупанти щодоби здійснюють десятки спроб штурмів. В середньому, там ворог завдає близько 180-200 ударів на добу з артилерії. Там нещодавно єгері десантно-штурмових військ ЗСУ розгромили російських окупантів.

Сьогодні аналітики Інституту вивчення війни (ISW) повідомили, що російські окупанти просунулися на південь від Бахмута у Донецькій області. Однак їхні заяви про "успіхи" навряд чи правдиві, оскільки оточити місто вони все одно не зможуть.