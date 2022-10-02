Через супротивників дуже пошкоджені три будинки.

Вранці російські окупати обстріляли житлові будинки у селі Кияниця в Сумській області.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

До свого допису він додав фото пошкоджених будинків.

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"Це - село Кияниця у Юнаківській громаді. Сьогодні зранку росіяни розстріляли із САУ будинки мирних мешканців", - написав голова ОВА.

Він додав, що снаряди розривалися посеред дороги та на городах і подвір'ях.

"Три будинки значно пошкоджені. Від вибуху позносило огорожі, вибиті вікна в помешканнях", - додав Живицький.

В одному з будинків осколками пошкоджено газові труби. Тож газ у селі тимчасово перекрили, працюють аварійні служби.

Крім того, у громаді частково немає електроенергії - пошкоджені ЛЕП. Працюють аварійні бригади.

"У гаражах пошкоджені дві автівки. В одному з домогосподарств повбивало курей", - додав голова ОВА.

На місці вибухів працюють піротехніки - можливо, там іще є нерозірвані боєприпаси.

Пізніше Живицький повідомив, що за день зафіксовано 56 "прильотів" зі ствольної артилерії по Юнаківській та Хотінській громадах.

У результаті ворожих обстрілів пошкоджено, зокрема, 10 приватних будинків, а також сільська школа: розбиті класи і їдальня, зруйноване подвір'я. Крім того, пошкоджено, водонапірну башту та трансформатор у селах.

Обстріли Сумщини - важливі новини

Як повідомляв УНІАН, вранці сьогодні, 2 жовтня, у зведенні Сумської ОВА зазначалося, що вночі окупанти з мінометів та самохідних артилерійських установок обстріляли територію прикордонної Зноб-Новгородської громади, зафіксовано 20 "прильотів".

Крім того, 1 жовтня протягом дня ворог двічі обстрілював територію Середино-Будської громади - зафіксовано 8 "прильотів" зі ствольної артилерії.

РФ розпочала повномасштабне вторгнення в Україну рано вранці 24 лютого й обстрілювала не раз різні мирні населені пункти. Станом на початок вересня через ворожі обстріли загинуло понад 7 тисяч мирних людей, а 5,5 тисяч - отримали поранення.

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